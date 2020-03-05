澳洲廣播公司（ABC）報導，南澳州（South Australia）新增兩名新冠肺炎確診病例，包括一名8個月大男童，以及一名最近來台灣旅遊、搭長榮班機飛澳洲的58歲外籍男子。

報導指出，這名男童是今天確診。他的是一名40歲從伊朗返回南澳州的婦人，昨天她先確診。目前母子兩人都狀況良好，在福林德斯醫療中心（Flinders Medical Centre，FMC）就醫。

第二名確診病患是一名58歲男子，他2日從台灣桃園機場搭乘長榮航空BR315班機出發，於3日抵達布里斯本（Brisbane）。

之後，這名男子於3日轉乘維珍澳洲航空（Virgin Australia）VA1394客機，前往南澳州首府阿得雷德（Adelaide）。

駐布里斯本台北經濟文化辦事處臉書專頁公告，經查證該確診乘客為外籍人士，並非台灣籍旅客。

南澳州公衛部門主管斯柏里（Nicola Spurrier）表示，他們此時正在安排這名男子至醫院進行評估，在他們可以評估完整情況的同時，將對他進行隔離。

(中央社)