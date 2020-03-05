南韓總統府青瓦台今天表示，北韓領導人金正恩4日致函南韓總統文在寅，透過親筆信向正在對抗武漢肺炎的南韓民眾表達慰問，也為文在寅加油，期盼文在寅能戰勝疫情。

韓聯社報導，青瓦台與民溝通首席秘書尹道漢今天表示，金正恩昨天致函文在寅，以親筆信向正在對抗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的南韓民眾表達慰問。

尹道漢轉述，金正恩在信中說，相信南韓一定會戰勝，會為南方同胞的健康祈禱。信中也提到，很遺憾現在只能在精神上提供支持，會靜靜地為文在寅加油，期盼文在寅能戰勝疫情，同時也對文在寅一如既往地寄予友誼與信賴。

尹道漢表示，金正恩也在信中直率地表達對朝鮮半島情勢的看法與立場。文在寅隨後也以親筆信回覆，表達感謝。

截至今天凌晨零時，南韓確診達5766例。中央防疫對策本部持續調查確診者接觸史，目前確定69.4%為群聚感染，其中與新天地教會相關確診者占比達59.9%。

(中央社)