前群義房屋超級業務楊金玫戰功彪炳，2018年初曾經改寫群義房屋成立以來，單筆成交金額的新高紀錄！為了再創事業高峰、挑戰自我極限，她與先生兩人加盟永慶不動產、成立七期河南市政加盟店！

加盟短短15個月時間，永慶不動產七期河南市政加盟店已經累積8500萬元的驚人業績！更驚人的是，有近20位同仁已經是百萬年薪一族。楊金玫開心地說，「找對夥伴、選對加盟品牌，讓團隊持續進步和成長，是我們成功的主因！」

對店東肯定、對品牌認同 同業人員慕名加入

入行10年，楊金玫以親切態度、專業建議、貼心服務，累積大量人脈，靠著良好口碑，帶來更多客戶，年年改寫自己的業績紀錄！挾帶著超高人氣和高業績，而且，為擴大服務更多客戶，楊金玫夫妻在2018年底加盟創業永慶不動產七期河南市政加盟店！

曾在自營品牌工作7年多、在群義房屋擔任店長1年的楊金玫，接觸過各大房仲品牌，在決定創業時，她唯一只考慮永慶不動產，「他們的品牌力和經紀人的素質是大家都肯定的，他們重視客戶服務及經紀人專業能力的養成，跟我們理念相同，更重要的是，他們優於市場的聯賣、系統、科技工具等，以及不斷創新和升級的能力，更具有未來性。」楊金玫分析。

也因為他們選擇了永慶不動產，讓各品牌優秀房仲經紀人，在開店準備期就紛紛表達加入的意願，不管是自己來的、或是透過朋友轉介，讓他們幾乎省去徵人這個步驟！

楊金玫進一步說，「我們同仁也說，拿著永慶不動產名片去拜訪陌生客戶時，客戶眼神就是不一樣！永慶不動產品牌所帶來的信任度和好感度，讓他們的第一次接觸，獲得更多認同和進展。」

楊金玫加盟永慶不動產、成立七期河南市政加盟店時，基於對她的肯定、對永慶不動產品牌的信任，很多同業慕名加入。

系統、工具、聯賣大助攻 穩居區域指標店

說到永慶不動產的系統、科技工具、完善的聯賣制度，楊金玫話匣子就停不下來！

七期河南市政加盟店的同仁運用「i智慧」推案，找物件配對，簡便又快速，而且系統會自動配對適合物件，讓經紀人掌握時效，即時帶看，助攻銷售，效率加倍。也因為永慶加盟三品牌聯賣制度和規章完善，區域內的加盟店都有合作共識，一切透明公開，加上系統工具的整合，大大提升作業效率。

楊金玫進一步指出：「如此一來，我們同仁就不用再花時間去重複開發，把寶貴的時間留給客戶，或開發全新物件。而面對客戶的賣屋委託，也能加快銷售，贏得好口碑，就像是加快10倍的速度在運作，是雙贏局面。創業近15個月來，聯賣制度已經帶來近千萬元的業績，還在穩定成長中。」

值得一提的是，店長和主管還可以透過系統平台，數據化、系統化管理各項指標，了解人員即時狀況，做出更精準的判斷。此外，所有買賣資訊都存檔在電腦中，之後還能進一步分析評估，提升管理經營績效，一舉兩得。

在楊金玫帶領下，永慶不動產七期河南市政加盟店開業第一年，就勇奪「2019年度全國店總業績卓越獎」，成績亮眼。

選對加盟品牌 勇於挑戰事業高峰

楊金玫店東笑說，在過去品牌服務時，千萬業績的經紀人已是頂尖業務，但在永慶加盟三品牌裡，2019年就有63位千萬經紀人，激發她更上一層樓的鬥志。

加盟短短15個月的時間，七期河南市政加盟店同仁在系統、聯賣和業績上，有著不同以往的突破，大家也都十分看好永慶不動產的未來性！楊店東微笑表示，「接下來，期許同仁團結合作，不僅業績突破新高，並在今年度開出第2家店，打造更寬廣舞台，讓同仁們的事業再上一層樓。」

(中時電子報)