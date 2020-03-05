新竹檢警破獲彭姓退休女校長宗教詐財案，拆封紙袋取出詐騙贓款。（檢方提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹檢警去年破獲1起宗教詐財案，3名女姓嫌犯中的彭婦是退休校長，在共犯豪宅查扣1億1千多萬元現金、1千餘件玉石及數10件金飾，檢方偵查終結，將彭等3人依詐欺取財、違反洗錢防制法等罪嫌提起公訴。

檢方調查，彭姓退休校長和林婦從2015到2018年間，以宗教手法先後詐騙多名被害人，先由彭在新竹地區各佛寺、宮廟或山區主動接觸被害人，利用被害人年邁可欺、罹患憂鬱症或遭逢健康、家庭、事業等挫折，處於徬徨無助之際，以話術遊說被害人。

彭利用其為退休校長身分博取被害人信任，待被害人卸下心防後，再引介自稱具有通靈或改運解厄特殊神力的林婦，向被害人稱其被人往生親屬託夢，或指被害人有業障，厄運或發生災禍等，訛騙被害人花費鉅款購買玉器、木雕，供林婦舉辦祈福消災解厄法會或投資虛購珠寶公司」。

數10名被害人共被詐騙高達1億1千餘萬元，彭、林為隱匿取得詐欺贓款，將款項以紙袋、鞋盒、行李箱多層封裝後，藏匿在吳姓婦人的住處外，另透過多筆帳戶間匯款、存提款 方式，將贓款輾轉挪移至吳婦名下金融機構帳戶，用於支付購屋價金、購買鑽戒、金飾、車輛等高價物品。

新竹地檢署呼籲民眾參與宗教活動時，若遇他人假藉消災解厄、消除業障等名義，要求支付款購買玉石、珠寶、木雕等物或舉辦法會等時，務必謹慎小心，如確認遭詐騙，請盡速保留相關證據並報警處理。

(中時 )