奇力新集團公告2月業績達新台幣9.62 億元，月減23.41％、年減3.54％，由於年減幅度輕微，優於預期。

從個別公司來看，奇力新公司2月營收為 3.76 億元，月減21.8％，年增13.46％；美磊公司2月營收為1.6億元，月減24％，年減4.01％；美桀公司2月營收0.5億元，月減57.88％，年減38.55％。

奇力新表示，隨著中國政府逐步開放復工，各廠區產能稼動率相繼提升，在作好萬全防疫準備及照顧員工健康的前提下，拉升產能以因應客戶復工後的遞延需求。

至於電阻廠旺詮，累計前2月營收年減16％，同樣受疫情影響遞延出貨。延續年前電阻需求出貨緊張，加上競業產能復工緩慢，旺詮馬來西亞廠相較競業更具風險分散優勢。

旺詮2月接單力道依然不弱，交貨依然吃緊，為因應電阻市場供需狀況，已對大中華區EMS及經銷客戶進行價格調漲。

飛磁亦因疫情影響，大中華區客戶因復工狀況不如預期，拉貨動能相對減弱。歐洲及美國客戶在長期經營下，需求不減，波蘭廠區亦因位於中國區外受惠歐洲客戶的轉單效應。

(工商 )