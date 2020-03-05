北港鎮公所免費發送漂白水，讓民眾「足感心」。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮公所為加強防疫，5日起免費發放漂白水，每人3公升，一大早就有民眾自備容器來領取，直說到處買不到酒精，漂白水也很好用，公所強調漂白水已稀釋可直接使用，預計發放至本月25日，目前存量充足，請民眾不用擔心。

北港鎮公所針對北港朝天宮媽祖廟每年進香人潮達600餘萬人次，外來遊客眾多，為減少鎮民染疫機率，除了每周2次加強公共場所消毒，5日起在北港運動公園免費發放漂白水，首日有近千人來領取。

發放現場準備20餘個裝漂白水的大型水桶，打開水龍頭便可取水，旁邊還有自來水，若民眾不小心沾到漂白水可立即沖洗，10餘名公所人員在旁協助，取水過程順暢，平均每人花不到3分鐘。

1名媽媽說為了預防新冠肺炎，全家除了戴口罩、勤洗手，家裡都會固定消毒，消毒水用量很大，她每天到處買消毒水，公所免費提供漂白水讓人「足感心」；還有農夫直接拿農用噴霧器來裝漂白水「用噴霧器消毒農舍很方便」。

北港鎮長蕭永義表示，以往缺水時民眾領水，都是出動水箱車供水，但水箱車只有2、3個供水管，經常大排長龍，此次發放漂白水特別準備大型水桶，水箱車在旁隨時補充水桶內的漂白水，讓鎮民可以快速取水不用排隊等候。

鎮公所提醒民眾漂白水已經稀釋至500PPM，可直接進行居家環境消毒，如需再稀釋請使用冷水，取水時間為周一至周五上午9點至11點、下午2點至4點，地點在北港運動公園。

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(中時 )