立委管碧玲今（5）日在立法院內政委員會指出，放寬原住民身分取得條件的《原住民身分法》修正案，恐造成加速稀釋原住民血緣的問題，並可能被不當利用，籍以取得原住民土地或其它權利，玲呼籲不易輕易修改；委員會逐條討論後，決議不予處理維持現行版本。

管碧玲指出，本次修正案中第五條，有意開放原住民身分制度，讓父母只要一方為原住民或單身原住民者，即可收養之未滿七歲非原住民後代，讓養子女取得原住民身分；相較現行必須父母兩方均為原住民才能收養，更為寬鬆。她表示，若修正開放，原住民家族在第二代就開始無原住民血統，將加速原住民血統被稀釋，並可能遭有心人用來取得原住民土地利益或其他權利的風險。

管碧玲擔心，若是修法放寬可能造成差別待遇，反而讓非原住民血統者更具有取得原住民身分的機會，這對於爭取正名及認同的平埔族反而不公平，因此呼籲此修正案不宜處理；內政委員會於逐條討論後，決議此條文不予處理維持現行版本，其餘修正條文也皆保留。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)