日媒：將對大陸、韓國入境人士實施兩週強制隔離 17:452020/03/05 中時 蔡宗霖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本首相安倍晉三（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據日本讀賣新聞報導，為遏止新型冠狀病毒繼續在日本境內蔓延，日本政府將實施對所有來自大陸和韓國的入境人士強制隔離兩週政策。 報導稱，日本打算將凍結已發出給來自這兩個國家入境者的簽證，首相安倍晉三並將在周四晚間一個防範疫情的會議上討論上述政策。 稍早，日本奧運大臣橋本聖子暗示，儘管目前疫情範圍擴大，但2020東京奧運會仍將會按計劃在7月舉行開幕儀式。 (中時 ) #日本 #報導 #隔離 #政策 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 橫店空蕩蕩 2千臨時演員等復工 04:092020/03/01 焦點新聞 男瞎扯疫情失控 宜警迅速逮人 04:092020/03/01 社會新聞 肺炎引人心慌 民眾焦慮求診比例增 17:182020/03/01 生活 避險吸引力消退 美元多翻空 04:102020/03/02 焦點新聞 南沙港鐵路5標中山段 加碼建設 04:102020/03/02 焦點新聞 濃情化不開 旅日情侶堅搬來與男友隔離竟獲准 13:052020/03/02 生活 情侶隔離難捨 戶籍不同准同住 04:102020/03/03 地方新聞 港生像逃難般來台 14天隔離「沒想像中難熬」 13:442020/03/04 生活 泰要求入境台人強制隔離 外交部：已修正 14:282020/03/04 生活 借鏡新加坡防疫模式 04:092020/03/05 論壇廣場 兩岸熱門新聞 美眾院通過台北法案 陸外交部國台辦齊跳腳 - 兩岸 - 旺報 韓國疫情大爆發 為何華人聚集最多的城市零確診？ - 兩岸 陸稱蘇揆指控是謊言 陸委會回應：不接受政治口水 - 兩岸 北京醫院首度證實：新冠病毒攻擊中樞神經系統 - 兩岸 - 旺報 李文亮等「吹哨人」 陸追授疫情防控先進個人稱號 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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