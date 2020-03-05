據日本讀賣新聞報導，為遏止新型冠狀病毒繼續在日本境內蔓延，日本政府將實施對所有來自大陸和韓國的入境人士強制隔離兩週政策。

報導稱，日本打算將凍結已發出給來自這兩個國家入境者的簽證，首相安倍晉三並將在周四晚間一個防範疫情的會議上討論上述政策。

稍早，日本奧運大臣橋本聖子暗示，儘管目前疫情範圍擴大，但2020東京奧運會仍將會按計劃在7月舉行開幕儀式。

(中時 )