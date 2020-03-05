台灣大(3045)今(5)日舉辦法人說明會，由總經理林之晨主持，台灣大喊出，在5G的理性競標和務實決策，未來20年特許期間，台灣大的5G相關總成本在不犧牲5G網路品質的前提下，將會是三大電信中最低的，另外，在台灣大公布的2020年財測卻相當保守，預估2020年每股獲利僅落在3.96元，相較於中華電(2412)預估的每股盈餘3.99~4.19元低，更是台灣大自從2007年以來，EPS首度不到「4」元大關。

台灣大2019年第四季為499之亂以來，電信獲利首度止跌，且momo持續坐穩B2C市場領先下，單季營收341.1億元，年成長8%，稅後淨利29.5億元，年減少5%，EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)為82.5億元，年成長8%，單季每股獲利1.05元；累計2019年營收1244.2億元，年成長5%，稅後淨利124.8億元，年減少9%，EBITDA為333.9億元，年成長5%，全年每股獲利4.51元，全年稅後淨利達成率101%。以台灣大2019年營收比重結構來看，電信占比51%、有線電視占比4%、零售占比41%，其中零售業務受惠於轉投資momo保持B2C市場領先地位下，單季零售營收貢獻相較2018年同期大幅成長28%，2019年全年也相較2018年成長23%。

台灣大今日也公布2020年財務預測，預估2020年營收落在1345.3億元，年成長8%，EBITDA為316.7億元，年衰退5%，稅後淨利111.7億元，年減少11%，全年每股獲利落在3.96元，年減少12%。

台灣大表示，以本次5G競標的結果中，台灣大是三大電信中唯一能與小業者在3.5GHz進行共頻共網，以創造更多價值的業者，台灣大3.5GHz頻段取得的60MHz頻譜將可滿足未來十年5G業務所需，相較其他電信商，台灣大不會有頻譜資源未充分利用之不效率。

台灣大也強調，在5G的理性競標和務實決策，未來20年特許期間，台灣大的5G相關總成本(頻譜標金+資本支出)在不犧牲5G網路品質的前提下，將會是三大電信中最低的，在5G發展的過程中，以極大化相關投資的報酬為最終目標。

台灣大近年來坐穩電信獲利王，但是在今年釋出的財測中，預估2020年每股獲利僅落在3.96元，相較於中華電預估的每股盈餘3.99~4.19元低，只是因為中華電已經連續兩年未達成財測目標，故2020年究竟是台灣大繼續蟬聯電信獲利王，還是中華電超車，兩強還有得拚，5G的開台、行銷以及應用的上線，也扮演重要關鍵。

台灣大董事會日前也通過109年度資本支出預算145億元，包括行動業務110億元，固網業務18億元，有線電視業務8億元，momo及其他子公司業務9億元。

(時報資訊)