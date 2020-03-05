致伸(4915)2月單月合併營收為25.7億元，月減51.6%，年減11.75%。單月營收下滑主要受到新冠肺炎疫情干擾。

致伸為分散貿易風險，斥逾2.99億泰銖(約新台幣3億元)赴泰國成立子公司，目前已進入小量試產階段，預計年中前開始量產，可望帶動營運回升，不過短期仍要觀察肺炎疫情干擾的程度。

致伸科去年全年獲利21.33億元，EPS達4.8元。致伸轉投資惠州迪芬尼聲學科技規畫今年在中國大陸申請掛牌上市，為致伸獲利加分。近年致伸以聲學為新成長動能，看好在產品組合優化下，獲利表現優於營收，今年營收及獲利仍有機會改寫新猷。不過首季受到新冠肺炎影響，營運恐不如預期。

致伸去年資本支出約25億元，今年約落在25-30億元，主要應用在自動化設備生產、工業4.0等。致伸共有4座廠房，研發基地位於台灣，中國廠負責製造消費性電子產品，捷克廠製造高端產品，為因應美中貿易戰、避關稅，選定泰國東部經濟走廊作為中國之外，東南亞新生產基地。

(時報資訊)