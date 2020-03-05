為使商業卡車及物流車隊的營運商能夠提高效率並節省保險成本，威盛(2388)於今年的Work Truck Show卡車大會上展出自家的威盛Mobile360 D700雙向行車紀錄器。

威盛Mobile360 D700此款堅固耐用的高性能設備配置了1080p前視與朝內的雙向攝影鏡頭，可在發生事故、危險駕駛事件或爭議時，同步捕捉和處理駕駛人生動的高畫質影像與前方路況，影像可以儲存於設備本身，或使用4G LTE無線或Wi-Fi上傳至雲端。

威盛表示，憑藉其CAN bus支援特點，威盛Mobile360 D700該設備可即時傳送詳細的駕駛人與車輛遠端資訊處理數據，如速度、距離、怠速時間和燃油消耗至雲端，提供有效見解，使營運商能夠大幅地減少車輛閒置時間、提高路徑效率和資產利用率，並降低車輛損毀和詐欺保險索賠的成本以提高車隊效率。

威盛Mobile360 D700獲得AWS IoT Core認證，並配置功能完整的SDK，可促進應用程式開發和雲端整合，同時支援Amazon Kinetic Video Streams(KVS)，憑著自動時間索引、加密、保留和入口政策、直播和點播，以及與AWS ML/AI服務的預先整合，客戶得已從無伺服器影像解決方案中獲益，不僅如此，客製化的安卓手機或蘋果iPhone輔助應用程式亦可搭配使用。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，威盛Mobile360 D700為商業車隊營運商提供了靈活且經濟實惠的有效解決方案，用以改善車輛利用率並降低成本，期待在今年的Work Truck Show卡車大會上向與會來賓展示此一領先業界的先進設備。

(時報資訊)