連鎖餐飲集團瓦城宣布推出「點來速」，於瓦城LINE官方帳號中，提供預約點餐、付費並將餐點直接送上車的一站式外帶服務。（瓦城提供／記者林資傑台北傳真）

新冠肺炎疫情衝擊消費者在外用餐意願，連鎖餐飲集團瓦城（2729）宣布領先業界推出「點來速」，於瓦城LINE官方帳號中，提供預約點餐、付費並將餐點直接送上車的一站式外帶服務，首波開放瓦城、1010湘、時時香共31家門市，力拚挹注同店營收成長動能。

瓦城2018年攜手Uber Eats推出美味外送服務，獲得市場良好反應。據LINE官方數據顯示，LINE在台使用率逐年攀升，2019年台灣活躍用戶數高達2100萬，瓦城看準此發展趨勢，宣布結合旗下品牌官方帳號，提供貼心便捷的「點來速」外帶服務。

瓦城指出，使用者透過瓦城LINE官方帳號的簡易訂餐介面，可輕鬆點選多元美味菜色與付款取餐方式，使用LINE Pay線上付款者更可選擇餐點直送上車服務，並同步提供門市取餐，以及以現金、信用卡付款。

針對外帶餐點，瓦城精選多道主廚推薦菜色，提供自由單點或多人套餐，泰系品牌新增的「薑黃飯」亦同步開放點用。集團強調美味不妥協，且餐點包裝嚴密、確實封口，以杜絕汙染源，並附贈沙威隆抗菌濕巾。即日起點選套餐，可獲限量品牌設計環保帆布袋與餐墊。

瓦城首波開放「點來速」服務的門市，包括24家「瓦城泰國料理」、5家「1010湘」及2家「時時香」。「1010湘」為台北復北店、天母店，新北新店店、新竹關新店、台南店等5家，「時時香」為新竹巨城店、台中三越店等2家

至於「瓦城泰國料理」門市，則為台北安和店、信義A9店、南西店、天母店、天母三越店、內湖潤泰店，新北三重店、永和店、汐止店、新莊佳瑪店。桃園中正店、中壢SOGO店、林口三井店、環球A8店，新竹光明店、關新店、湳雅店、巨城店，苗栗頭份店。台中三越店、中友店、廣三SOGO店，台南三越店、高雄明誠店等24家。

除了針對外帶服務提供超值優惠，對於前往集團旗下品牌門市用餐的顧客，瓦城亦推出白色情人節、食在安心、商務客等3項優惠，提供紅酒、甜點、指定菜色招待，只要撥打指定VIP專線訂位用餐，便可自3項優惠中挑選1項兌換。

因應新冠肺炎防疫，瓦城強調貫徹「食在安心、美味加分」應對措施，嚴格把關「服務、環境、食材」3環節，各店每日清潔消毒作業超過千次，希望讓顧客從踏進店內的第一步到用餐離開，過程所見所用的每個細節都能安心，提供顧客最優質的用餐環境。

(時報資訊)