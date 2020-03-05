遠傳(4904)今(5)日與新竹市政府簽署「共同推動5G基礎建設及智慧服務應用合作意向書」，宣示將共同為新竹建置完善5G通訊、引入產業智慧應用經驗努力，遠傳認為，自身在5G競標甫取得絕佳頻譜位置，透過豐富的頻譜資源、領先的技術與創新應用，有能力將新竹打造成科技、便捷的智慧城市。

本次「共同推動5G基礎建設及智慧服務應用合作意向書」由遠傳企業暨國際事業群副總經理李鑑政出席簽署，李鑑政表示，新竹市為文化科技城，是台灣5G發展的重要城市，遠傳很榮幸能成為新竹市在5G發展上的合作夥伴，透過5G技術結合遠傳「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），以創新應用思維與產業經驗搭配集團資源，可望協助新竹市發揮高科技產業能量，共同推動台灣產業創新升級。李鑑政指出，遠傳與新竹淵源頗深，去年與聯發科技結盟，在新竹打造5G晶片測試環境，加速5G晶片快速進軍全球市場；今年更預計為同屬集團關係企業的新竹巨城購物中心導入5G智慧零售應用。

遠傳憑藉打造全台第一個產官合作5G開放試驗場域、優先為半導體產業導入5G智慧場域的經驗，具備打造具有城市特色文化5G智慧城市的能力。新竹則具備竹科園區X基地與交通大學、清華大學的產學量能，以及新竹縣AI智慧園區、大遠百、新竹巨城購物中心與在地飯店業匯聚的觀光產業資源。

未來若透過5G科技串聯，將可望拓展智慧工廠、智慧製造、智慧零售等產業商機，並將5G科技動能運用於城市治理的公共安全、健康照護與在地安老與長照，提供市民更便利生活，實現新竹智慧城區5G大連結。

遠傳深耕智慧城市領域多年，不僅率先打造台南市成為全台第一個全方位的4G智慧城市，之後在嘉義縣市、台中市、新北市、台北市也陸續導入多種不同的智慧應用，近日更協助桃園市成為全球第一個全城採用智能路燈的城市，具備發展遠端監測/監控、人流/車流偵測、影像辨識、空氣偵測、微氣象站等潛能；今日與新竹市政府簽署「共同推動5G基礎建設及智慧服務應用合作意向書」之後，將可從科技製造業、觀光餐飲業、學界教育、偏鄉醫療、銀髮長照、社會安全等各領域層面著手，可望協助新竹成為亮眼的5G科技城。

(時報資訊)