有抽菸習慣的46歲王姓男子，日前感覺自己老花眼情況加劇，但經配戴多焦點鏡片矯正後不但未改善，且看東西還變得斜斜的、右眼無法向上轉動，檢查才知是甲狀腺眼病變導致，所幸經接受治療並戒菸、改戴單焦點鏡片及矯正後，視力恢復正常。

王姓男子告訴醫生，他日前視物時感覺變模糊，以為是老花眼變嚴重，還花了萬把塊錢配了副多焦點近視老花眼鏡，但戴了之後看東西更不舒服，接受眼部檢查也正常，只有右眼無法向上轉動。

亞洲大學附屬醫院眼科部主治醫師顧蔚寧指出，因王男右眼未曾受傷，猜測可能是甲狀腺功能異常或眼窩腫瘤導致他視力有問題，經進一步檢查，發現他甲狀腺功能亢進且眼外肌肥厚，這類甲狀腺眼病變會導致大眼、凸眼等症狀，嚴重者更可能因視神經受壓迫而失明。

顧蔚寧表示，抽菸會使得甲狀腺眼病變情況變嚴重，當下即要求王男戒菸，並轉介至新陳代謝科接受甲狀腺機能亢進治療，也建議他改戴單焦點鏡片加上稜鏡矯正矯正複視，症狀大幅改善。

(中時 )