有水牛伯之稱的立法院長游錫堃遭恐嚇，因不知QR碼電子巡簽取代巡邏箱，槓上台北市警察局。資深媒體人黃暐瀚認為，水牛伯有兩個不該，就是報案追蹤不確實和PO文之前不該不詢問。

黃暐瀚在臉書發文表示，立法院長游錫堃是個純樸堅毅的人，但是這次報警事件，會鬧得這樣滿城風雨，主要是因為發生了兩個不該。第一、報案之後，不該不追蹤：2月18日臉書留言恐嚇，2月19日直接收到恐嚇信，2月20日告知警政署國會聯絡人，2月21日刑事局就直接按著信封的寄件住址，跑去桃園找到這位88歲的老先生，當場破案了。破案之後，警政署第一時間回報「立法院長」辦公室。算算日期，這都10天之前的事了，院長室的幕僚，到底怎麼回事？為何沒有告知院長？還讓院長每天擔心？每天看著空盪盪的巡邏箱，忍到最後，po文大爆發？這是辦公室幕僚的明確失職。

黃暐瀚接著指出，第二、PO文之前，不該不詢問：因為不知道北市巡邏箱改QR code，也不知道其實早就破案了，游院長po第一篇文抱怨警察，我完全可以理解，畢竟這是因為擔心家人的安全，人之常情。但當第二篇貼文又出來時，就不能只怪幕僚了。QR code為什麼貼到隔壁？那是因爲院長隨扈告訴保六，並通知派出所。為了低調，巡邏箱改在隔壁，院長真不知道嗎？除非這不是「院長指示」，而是保六自作主張。

黃暐瀚認為，根據北市政府公布的資料，從2月1日游錫堃擔任立委起，到3月4日這33天之內，一共去游院長住家樓下，簽到199次。換算次數，等於警察一天就去簽了6次。一天來6次，還不夠嗎？左右鄰居、親戚朋友從來都沒看過警察來嗎？總之，報案追蹤不確實和PO文之前不詢問，是水牛伯的「兩個不該」。

(中時電子報)