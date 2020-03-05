新冠肺炎疫情肆虐，許多民眾搶買口罩、酒精等做好防疫工作，但有感於提升個人免疫力才是防疫不二法門，明道中學日前規畫、打造一座「肌力體能訓練中心」，選在疫情延燒期間啟用，盼透過運動、健身的方式守護師生健康。

明道中學指出，為達到五育均衡發展，且校方深感「越運動越優秀、越運動越聰明」，特別鼓勵師生投入運動健身行列，更邀請專家座談、著手打造一座運動中心，從發想到規畫、師資培訓、軟硬體建置，共費時1年、斥資180萬，占地約200平方公尺的訓練中心日前完工。

校方強調，新冠肺炎疫情持續延燒，師生們除從各面向加強校內衛生消毒與防疫工作，更鼓勵師生藉由運動提升免疫力，目前校內運動性社團包括游泳、桌球等共33項，今年也增加活力體適能課程。

這座「肌力體能訓練中心」未來將提升學生體育課或社團、校隊訓練、教師課後社團等活動使用，校長汪大久強調，藉由肌力等訓練盼加強師生體適能、協助大家養成良好運動習慣。

(中時 )