立法委員陳歐珀4日下午就商港事業與航空站地勤受疫情影響的紓困與振興措施召開公聽會，會上商港事業協會榮譽理事長洪英正指出，新冠肺炎已是法定傳染病，位階超越合約，台灣港務公司應將租金與管理費打七折，今年開始調漲租金與管理費2％辦法立刻中止並退費，疫情已發生兩個月多，紓困要即時，不要再拖。

不過港務公司主張，每家公司合約內容不同，應按個案處理，今年1、2月裝卸量減幅也不是太大，影響不是很明顯，目前看影響最大的是郵輪，且疫情是4月結束或是年底結束也不知道，還需要再觀察一段時間。

但與會業者指出，疫情發生已經兩個多月，因防疫需求，商港業者人力要做兩班安排，成本大增，另因產業鏈斷鍊，目前是兩岸航線影響大，後續歐美線影響也會加大，缺櫃問題已經非常嚴重，港口作業要天天面對各國船隻與船員，風險很高，如果造成貨斷，民生就會出大問題，政府紓困必須即時。

陳歐珀認為，港務公司想要個別處理也要有方案，可以比照民航局根據業者業務實際衰退狀況給予費率折扣，港務公司要有同理心，要能共體時艱。陳歐珀指出，港務公司太堅守公司利益，作風不如機場公司開放。

(工商 )