原本低迷的兩岸房地產市場，因疫情影響下雪上加霜，房地產開工率及銷售率的下滑，直接拖累國內玻陶廠的產能利用率；市場估，台玻（1802）、冠軍（1806）、中釉（1809）及和成（1810）的產能利用率，平均已下滑一成上下。

2020年建築景氣仍處於低迷狀態，餘屋數量持續增加，新建案開工率偏低，相對也影響內裝業使用玻璃的數量；加上東南亞及中國低價進口玻璃，台玻認為，勢必影響今年國內平板玻璃的產能。

台玻中國大陸玻璃產線，去年受到中美貿戰影響，玻璃下游客戶拉貨保守，產能原本處於低檔；今年以來，受到疫情衝擊，產能利用率再減碼。

受到中國大陸當地磁磚廠的削價競爭，冠軍在大陸昆山廠、山東蓬萊廠、大陸安徽廠的產線，原本的產能利用率就已在7、8成；今年受到疫情衝擊，市場預估，產能利用率已降到5、6成。

冠軍在國內的磁磚市占率仍有近三分之一強，產能利用率仍高，獲利力仍強；不過，受到中國大陸市場營運不給力下，冠軍已連續3年處於虧損。

原物料價格上漲，兩岸房地產市場景氣低迷，中釉近三年來的營運都處於盈虧之間；今年受到疫情衝擊，中釉的廣東山水廠、山東大鴻廠、上海廠、淄博廠也都面臨復工率低影響，首季整體產能利用率一定也比去年還要低。

(工商 )