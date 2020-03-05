傳出有旅客搭乘長榮航空3月2日BR315航班由台北前往布里斯本，被確診為新冠肺炎確診病例，長榮今日表示，當班之空服員原規劃值勤今(5)日BR316布里斯本-台北航班，本航班將空機飛渡返台，旅客全數轉搭其他航空公司，空服組員不安排勤務，並以加大隔離空間及全程配戴口罩之方式搭機返台。

長榮航空的此項作法，主要是避免當天與確診旅客接觸過的組員，再與今日從布里斯本出發至台北的旅客接觸到，做的適切決定。

至於3月2日載送該旅客的該班機，機身編號B-17801，到達布里斯本後就做過消毒，3月3日當天即載運旅客回台北，也沒問題。

長榮航空表示，每一航班值勤後均會清潔與消毒，對於該航機會採深度清潔及加強消毒之方式處理；與該名旅客接觸過的空、地勤員工，將配合疫情指揮中心之規範，進行相關檢疫或是隔離。

長榮航空會配合中央流行疫情指揮中心以及澳洲相關衛生單位，提供旅客名單與相關資料，以利後續追蹤管制；該名旅客搭機之相關細節，依傳染病防治法不便透露。

(中時 )