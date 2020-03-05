「律師歌手」蘇明淵去年底推出台語創作專輯《善良的歹人》，擁有律師執照的他，在法律界執業20多年，經手上千個訴訟案件，專輯就是以此為靈感，題材新穎、貼近人心，也具有勸世的含意，傳達「永不放棄」的精神。

「律師歌手」蘇明淵在法律界執業20多年。（圖／紅豆娛樂提供）

第二波主打歌〈今仔日過了好就好〉，就是因冤獄案有感而發的創作。故事人物鄭性澤因2002年台中十三姨KTV命案，被控槍殺員警並一度被判死刑，由於案子存在許多疑點，人權團體經過多年為鄭性澤平反發聲，終於獲得檢察官申請再審機會，最後判決無罪釋放，還給鄭性澤一個清白，只是這一關就是長達14年之久。

提到監獄，蘇明淵稱得上是歌壇最常進出監獄的歌手，他在處理訴訟案件時，為配合檢調審查，必須經常進出監獄「律見」， 全台灣從北到南的監獄，都有他進出的足跡。所以發片之前，法務部就邀請蘇明淵到監獄進行巡唱，目前已經唱過6場，近期受到新冠病毒疫情影響，巡演暫時停止，待疫情回穩之後，隨時再配合法務部的徵召做安排。

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(中時電子報)