電影《刻在你心底的名字》由《花甲》系列導演瞿友寧編劇、監製，導演柳廣輝執導，今（5）日正式公布國際版海報視覺，找來知名設計師方序中操刀設計，兩位男主角陳昊森、曾敬驊冒著寒冷低溫下水拍攝，齊喊冷到「皮皮挫都縮進去了！」當下監製瞿友寧也陪著演員們一起下水濕身拍攝，霸氣說：「要冷一起冷！」本片在各大國際影展屢獲肯定，除了日前公布獲選為本屆金馬奇幻影展開幕片，亦入圍大阪亞洲電影節競賽單元獎項。

陳昊森冒著低溫下水拍攝，克服水中睜眼。（圖／氧氣電影提供）

《刻在你心底的名字》今日釋出國際版海報，海報設計師方序中與監製瞿友寧、導演柳廣輝歷經一番討論、達成共識後，決定把身穿制服的兩位男主角拉回到泳池拍攝，重現他們第一次遇見彼此的畫面，制服也象徵著在80年代他們成長過程的狀態，並投入對於那個年代的感受和一些自我想像，海報色調融合溫暖的粉色和舒適的藍色，是對那時代更有想像的一種表現方式，而兩位男主的關係透過在水中的互動，到底是想要彼此靠近擁抱，還是要互相的拉扯，讓大家有更多的想像空間。

國際版海報拍攝當天，適逢冬天又有寒流，陳昊森、曾敬驊忍著低溫下水拍攝，監製瞿友寧設身處地為演員們著想，也陪著演員們一起下水，拍攝到一半時，曾敬驊看著陳昊森苦笑，「我們就是看著彼此發抖而已！」在身體「皮皮挫」的情況下，兩人還優先讓邵奕玫拍攝，不顧低溫寒冷，大方展示男士風度。

《刻在你心底的名字》國際版海報視覺，由設計大師方序中操刀，重現80年代復刻感。（圖／氧氣電影提供）

為了呈現國際版海報的完美效果，陳昊森必須克服「在水裡張開眼睛」，為此他在事前拍攝前瘋狂練習，當天終於成功在水中張開眼，他感嘆「真的不容易」，但學會之後他馬上上癮，「特別喜歡在水裡張開眼睛看看水的顏色。」水中拍攝對水性好的曾敬驊來說則是如魚得水，他表示從小就非常喜歡任何水上運動，在水裡感覺自由自在，不過在拍攝時必須抵抗「浮力原理」潛到水底做動作，對他來說有些困難，這點讓他在拍攝現場研究許久。

本片獲選為2020年金馬奇幻影展開幕片，也入圍大阪亞洲電影節競賽單元獎項，將在大阪電影節世界首映，曾敬驊開心表示，能入圍國際影展心情非常雀躍，也為所有工作人員感到開心，「這是我們一起努力換來的！」，陳昊森則在得知消息時，用力的跳到床上大吼大叫，倍感榮幸獲得了一些肯定與青睞，叫完之後他跟自己說：「還不夠，要更好才行！」，並告訴自己要記得這樣的感覺繼續努力。

電影集結從網劇《紅色氣球》竄紅的陳昊森，搭檔去年以《返校》入圍金馬獎最佳新演員的曾敬驊，再加上擁有一雙電眼的影壇新人邵奕玫。故事內容聚焦在80年代剛解嚴的台灣，一對遊走在友誼與愛慕之間的高中同窗，因為學妹的出現而讓曖昧關係產生變化，電影將於6月19日上映。

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(中時電子報)