新冠肺炎疫情持續緊張，醫護人員繃緊神經防疫大作戰，嘉義市長黃敏惠5日到部立嘉義醫院等4家醫院送平安皂、蘋果慰勞醫護人員辛勞，在地企業小夫妻食品也捐贈4家醫院2400包乾拌麵，向醫護人員致敬，不讓他們感到被孤立。
黃敏惠說，防疫視同作戰，第一線醫護人員在防疫期間特別辛勞，感謝小夫妻食品公司特別贈送好吃的乾拌麵為醫護人員加油，目前嘉義醫院已超前布署好檢疫防疫的篩檢站，大家要支持、配合醫護人員，共同挺過這個難關，人人都平安。
小夫妻食品公司總經理王德輝說，他擔任民族國小家長會長，看到黃市長對學校及各機關的防疫措施，十分用心盡力，很感動，就想捐贈自家生產的麵條給嘉義、嘉榮、嘉基、聖馬爾定等4家醫院，讓醫護人員辛勞之餘，能有快速方便的熱食可以吃。
王德輝說，小夫妻乾拌麵走實體賣場、網路銷售，是符合宅經濟的民生物資，因為新冠肺炎疫情帶動業績成長好幾倍，外銷13個國家每個國家的業績都翻倍成長。
王德輝說，公司目前是缺貨狀態，欠很多廠商貨來不及出貨，但疫情緊張，需要大家共體時艱，他想慰問第一線辛苦的醫護人員，不讓他們感覺被孤立，因此捐了約2400包乾拌麵給4家醫院，用分享美食來為他們加油打氣。
(中時 )
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