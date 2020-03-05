前高雄長庚醫院兒童內科主治醫師徐嘉賢列出酒精無效的病毒，呼籲洗手才是王道。(圖/摘自徐嘉賢臉書)

台北市長柯文哲日前傳出拉肚子身體微恙，疑似感染諾羅病毒，前高雄長庚醫院兒童內科主治醫師徐嘉賢指出，近來因新冠肺炎疫情恐慌，大家都特別注意個人衛生，但為何最近一週門診上吐下瀉發燒的民眾卻不減反增，而且常常都是全家人一起報到，原因在於有些病毒是酒精無法抑制的，千萬別忽略！

防疫相關商品近來相當搶手，民眾幾乎看到就搶，但到底能阻擋多少病毒？徐嘉賢在臉書指出，包括腸病毒、諾羅病毒、腺病毒、人類乳突病毒、鼻病毒、克沙奇病毒、A型肝炎病毒等，都是酒精無法抑制的，千萬別過度依賴酒精，卻忘了洗手才是王道，而且要用肥皂搓20秒以上，顧此失彼的後果，很可能出現排擠效應，以至於病毒型腸胃炎慢慢增加。

徐嘉賢說，只有冠狀病毒、流感病毒、呼吸道融合病毒、麻疹病毒、腮腺炎病毒、皰疹病毒、B型肝炎病毒能靠酒精抑制，新型冠狀病毒固然要預防，但也不要忽略身邊其他更靠近的病毒或細菌的存在。尤其現在已進入春天，根據以往經驗，腸病毒大約就是在這個時候慢慢開始出現，酒精也同樣無法抑制。他提醒，酒精是在沒辦法洗手的狀況下使用的替代品，並非消毒的第一位。

(中時電子報)