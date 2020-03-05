新冠肺炎疫情持續擴散，美國聯準會(Fed)3日緊急宣布降息2碼，避免衝擊經濟影響擴大，但有經濟學家認為，Fed這次降息恐怕太早，尤其是考慮到疫情衝擊經濟的高峰期還沒到來，加上金融市場早就走入低利率環境，這套刺激經濟的手法已經不太管用。

據CNBC報導，歐洲、日本央行早已實施負利率政策，預計還會有更多國家的央行推出量化寬鬆政策，澳洲、馬來西亞央行也已在近期調降利率。摩根大通私人銀行亞洲投資策略主管Alex Wolf認為，無論是日本、歐洲，甚至是大陸，這次還能使用的銀彈都比先前來說少得很多，降息也會導致借貸成本降低，鼓勵企業以及家庭支出。Alex Wolf也指出，從歷史經驗來看，任何的降息措施都無法有效刺激經濟活動。

從2008年金融危機以來全球央行調低利率以來，全球金融市場一直處在低利率環境，甚至部分地區還推出負利率政策刺激經濟，但對經濟產生預期效果不彰，這也代表部份國家陷入經濟衰退，卻沒有貨幣工具可用。

穆迪分析（Moody’s Analytics）首席經濟學家Mark Zandi分析，若新冠肺炎擴散全美，那可以預期全面的經濟衰退到來，屆時災難恐怕從美國蔓延至全球經濟。

投資機構先鋒集團（Vanguard）美洲首席經濟學家Roger Aliaga-Diaz也警告，Fed最近一次降息過早，特別是考慮到新冠肺炎疫情爆發的潛在影響存在高度不確定性。基於當今經濟以及疫情相關數據來看，這是個高風險賭注，如果情況進一步惡化，若未來幾周必須再度採用有力行動，Fed恐怕陷入困境。

富達投資（Fidelity Investments）全球宏觀主管Jurrien Timmer卻認為，Fed是在作正確的抉擇，在亞洲確診病例急速上升後，對美國甚至是全球經濟都造成突然的系統性衝擊，Fed採取緊急措施實屬必要。但Jurrien Timmer仍警告，投資人將尋求美國政府祭出更多措施，僅以貨幣政策已經不足以刺激經濟活動，例如製造業活動中斷，消費意願驟降，經濟活動將陷入停滯。

(中時電子報)