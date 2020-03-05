3月4日，大陸交通運輸部印發《關於分區分級做好水路運輸服務保障工作的通知》要求，在做好疫情防控工作的前提下，低風險地區推動水路客運儘快複航，客船載客率不超過90％(設置發熱乘客隔離區的除外)。

中風險地區推進水路客運有序複航，客船載客率不超過70％；高風險地區繼續嚴格做好疫情防控，根據當地要求視情推進水路客運逐步有序複航，客船載客率不超過50％。

新冠肺炎，大陸，水運

(旺報 )