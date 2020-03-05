陸交通運輸部：低風險地區水路客運載客率不得超90％ 16:532020/03/05 旺報 李鋅銅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位於武漢的「擺渡人」，2月29日凌晨在車內查看導航。（照片取自新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3月4日，大陸交通運輸部印發《關於分區分級做好水路運輸服務保障工作的通知》要求，在做好疫情防控工作的前提下，低風險地區推動水路客運儘快複航，客船載客率不超過90％(設置發熱乘客隔離區的除外)。 中風險地區推進水路客運有序複航，客船載客率不超過70％；高風險地區繼續嚴格做好疫情防控，根據當地要求視情推進水路客運逐步有序複航，客船載客率不超過50％。 新冠肺炎，大陸，水運 (旺報 ) #水路 #地區 #客運 #載客率 #客船 也許您會感興趣 推薦閱讀 岡山新魚市場啟用 將釋1000職缺 14:562020/03/01 生活 拆除大里橋墩更改水路 魚群暴斃發臭居民怨 15:102020/03/02 社會 疫然不想婚 婚禮產業步入寒冬 04:102020/03/03 生活新聞 女童搭客運遭痴漢襲腿 監視器沒拍到不起訴 11:342020/03/03 社會 麻豆安業地區自來水管線更新 供水品質更有保障 14:342020/03/03 生活 疫情舒緩！陸媒：湖北地區已連續13天出院數大於確診數 11:042020/03/04 兩岸 陸國家信息中心：2019年共用經濟市場交易額逾3兆人幣 15:542020/03/04 財經 武漢台商只能專機返台 藍委：同胞被執政黨當作談判籌碼 16:392020/03/04 政治 華航公布客運處協理丘偉端升任台灣地區處處長與台北分公司經理 20:512020/03/04 財經 明北台灣急凍剩13度 這天開始天氣好轉 22:192020/03/04 生活 兩岸熱門新聞 韓國疫情大爆發 為何華人聚集最多的城市零確診？ - 兩岸 北京醫院首度證實：新冠病毒攻擊中樞神經系統 - 兩岸 - 旺報 新冠患者出院後復發死亡 陸專家：出院標準過寬 - 時政 美加澳搶購衛生紙食品 狂訂Costco末日套餐 - 時政 李文亮等「吹哨人」 陸追授疫情防控先進個人稱號 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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