鄭文燦5日下午到桃園機場視察防疫計程車隊，對於為了防疫，「暫時取消全國性酒測」作為，他表示會再由警察局跟警政署確定一下，目前防疫是最重要的工作。（陳麒全攝）

新冠肺炎疫情在全球肆虐，台灣地區病例也持續增加，內政部長徐國勇5日表示，為避免傳染，暫時取消全國性酒測。桃園市長鄭文燦表示，會再由警察局跟警政署確定一下，目前防疫是最重要的工作。

鄭文燦5日下午到桃園機場視察防疫計程車隊，對於為了防疫，「暫時取消全國性酒測」作為，他表示會再由警察局跟警政署確定一下，整個對酒測新制度如何上路的準備。

他指出，目前防疫是最重要的工作，我想我們會把握輕重，把防疫當作重點，包括我們市政府的重大活動，只要涉及群聚的活動，我們都把它取消或延期，也包括工程的開工典禮、完工典禮也都取消了，像馬拉松比賽或大型的體育比賽，也已經延期舉行，或保留只有比賽沒有觀眾等等，這個都是預防性作為。

鄭文燦說，中央如果有新的政策的話，我們地方都會很快的研議，像我們現在就在準備社區關懷據點，如果說外展的服務，像電話關懷、獨居送餐的服務，可以溝通配套完成的話，我們也傾向社區關懷據點，在疫情期間暫時停止服務，等疫情告個段落，我們再來恢復。

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(中時 )