基隆警自製「室外隔離偵詢專區」，防疫肺炎無死角。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆警自製「室外隔離偵詢專區」，防疫肺炎無死角。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆警自製「室外隔離偵詢專區」，防疫肺炎無死角。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆警自製「室外隔離偵詢專區」，防疫肺炎無死角。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆警自製「室外隔離偵詢專區」，防疫肺炎無死角。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎疫情延燒，為避免群聚性的飛沫感染發生，不只醫院在室外設置了「負壓隔離檢疫站」，基隆市警局第二分局及派出所也跟進，為因應新冠肺炎疫情需要在室外設置了「隔離偵詢洽公專區」，並把部分偵訊或受理報案處所移至室外停車場或地下室，以確保疫情不會爆發。

基隆市警察局第二分局表示，分局或派出所內密閉的辦公空間及民眾進出，是一個極需重視的防疫問題，更有可能會成為的群聚防疫漏洞，並強調，舉凡受理報案、查捕逃犯或居家隔離探訪，警方都時常暴露在危險環境中。

為使員警能夠安心執勤，基隆市警察局第二分局特別在轄區內各派出所，將「機關外偵詢隔離專區」設置在汽、機車停車棚及門口或地下室等地方，更也架設L型透明壓克力隔板或簡易透明簾，分離偵訊及辦公桌。現場更備有夜間照明燈，偵訊電腦、攝影機、防護衣、護目鏡、口罩、醫檢手套、酒精、漂白水及額溫槍等防護裝備，使警方對於居家檢疫、居家隔離對象、發燒疑似感冒症狀者或疑似衛生局通報對象，在偵詢及受理報案時，可以多一層安全維護，警方指出，必要時會穿著全套防護衣進行工作，以降低第一線員警在面對民眾時，受到疫病感染的風險。

第二分局更呼籲市民，在防疫期間，請盡量避免不必要的外出或群聚，減少進出密閉空間機會，如有必要務必配戴口罩；並養成勤洗手之習慣，全民共同來度過嚴峻疫情

(中時 )