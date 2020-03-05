因應新冠肺炎疫情延燒，各縣市紛紛取消舉辦大型群聚活動，緊接著還有清明連續假期，桃園新屋「葉美五公清明祭祖」有249年歷史，每年清明節湧入海內外子孫超過萬人，葉春日派下協進會理事長葉倫在5日表示，為避免大型群聚造成防疫漏洞，配合政府防疫取消大規模祭祖，今年改以各房代表出席。

過往葉家清明節祭祖是地方上的大活動，每年參與人潮超過萬人，警方還要特別出動協助交管。葉倫在表示，葉家子孫在海內外開枝散葉，每年祭祖不乏從海外特別回鄉祭祖的人，目前正處防疫非常時刻，為避免有各級旅遊警示國家回台者參與活動，經與各宗親代表開會，決定改以各房代表在清明節當日敬拜祭祀，也要求出席者配戴口罩、噴灑酒精、測量體溫等，將感染機率降至最低，也避免引發外界疑慮。

他也說，祭祖心意為重，這次希望配合政府推動相關防疫作為，也能為自身健康多一層保障。

(中時 )