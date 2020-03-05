搶攻春遊住房率，台北晶華酒店推出一系列「晶華30-城市度假專案」，罕見釋出全台北市唯一擁有戶外露臺與落地窗客廳、占地20坪的雲天露臺客房，並提供下午茶點的野餐服務；「盡享30專案」讓房客提早入住、延遲退房，再贈CNN推薦最佳自助餐廳—柏麗廳下午茶，滿滿的30小時可以盡情吃飽睡足； 以上專案每人3,300元，兩人入住即可享有，敬邀您一同前來感受快意的城市假期！

台北晶華酒店開幕以來的自我期許，就是成為國內外商旅的城市度假首選，以地理位置來說，晶華位在綠意盎然的中山北路二段，前方有偌大的中山四號廣場，後方有大片綠地的14與15號公園，在一片城市水泥森林中，這樣寬闊且充滿綠意的環境優勢絕對是身處於城市、但有遠離塵囂感的一時之選。

再加上酒店交通四通八達，捷運站步行5分鐘可達，酒店前方也有雙層觀光巴士站，方便前往淡水、故宮、陽明山…等景點，酒店周遭則鄰近中山線型公園、適合旅人盡情探索赤峰街巷弄美景與條通文化。

同時，晶華酒店館內的多間美食餐廳，也集合成特色獨具的「美食度假勝地」，包括米其林一星餐廳—IMPROMPTU、米其林指南推薦的粵式餐廳—晶華軒與ROBINS GRILL炭烤牛排屋，CNN推薦的全台最豐盛早餐—柏麗廳、以及台北國際牛肉麵節的牛肉麵…等，隨時來一場「美食獵遊」都會讓饕客的脾胃收穫滿滿。

而位於酒店大廳以及地下一、二樓的麗晶精品，更是集合國際一線精品與時尚美學品牌，遊逛其中會有置身巴黎、紐約、或東京頂級商場的感受。位於酒店二十樓的沐蘭SPA，傳承自峇里島的手技，已經連續四年獲得World SPA Award台灣區最佳SPA的頭銜，度假時期望擁有的享受，晶華酒店這座城市中的綠洲，都已經備妥。

這次專案中旅客將能選擇入住位於酒店五、六樓的「雲天露臺客房」，這是獨步台北市五星級酒店內各類房型的嶄新設計，每房除擁有私人專屬露臺外，還配備有雙人沙發床以及一張倚靠窗台的Daybed，更有寬敞的走入式衣櫥(walk-in closet)，闔家光臨或是相偕出遊的好友們，將在此擁有更加完善的置物空間。

「陽光療癒」專案除入住「雲天露臺客房」外，還會加贈雲天露台下午茶、為房客在露臺上佈置野餐小點，讓您不需外出也能感受開闊視野，與親友共享綠地野餐氛圍。

(中時 )