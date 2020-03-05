武漢一名新冠肺炎確診男子李亮2月26日出院後出現不適，3月2日病發送醫後不治；專家直言，現行診療方案中的出院標準過於寬鬆，有些病例檢測2次陰性之後，還可能會出現檢測陽性，病患出院後應隔離2周後返院複查，4周後再複查一次。

《中央》引述陸媒報導， 這起患者康復出院又復發病亡的消息引起震驚，相關新聞很快下架，所有跟進的陸媒也全數刪除相關報導。

報導說，據李亮妻子提供的「居民死亡醫學證明（推斷）書」顯示，36歲的李亮直接死亡原因為新冠肺炎，引起死亡的疾病或情況為呼吸道阻塞猝死、呼吸循環衰竭，死亡證明書來自武漢市衛生健康委員會。此外，漢陽方艙醫院2月26日開具的出院證明則顯示，經治療以及專家組會診確認，李亮符合新冠肺炎患者出院標準，准予出院。

李亮的妻子梅女士表示，李亮出院後在康復點隔離觀察，一、兩天後出現不適症狀。數日後李亮被送進醫院，不久便宣告死亡 。

據梅女士提供的多份書面資料，李亮2月25日的出院報告顯示，經對症支持治療，李亮體溫維持正常達3天以上，呼吸道症狀明顯好轉，連續兩次核酸檢查為陰性，無吸氧指末氧飽和度大於95%，病程超過14天，經專家組評估，准予出院。

報導說，近來大陸多地傳出許多新冠肺炎患者治癒出院後，核酸檢測又呈陽性反應的病例，其中廣東14%的患者存在複檢陽性現象。武漢大學人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師、副教授張旃日前表示，現行診療方案中的出院標準過於寬鬆，兩次陰性後出現陽性的情況很多。她建議已出院患者在隔離點隔離兩週後，應再到醫院進行病毒核酸檢測，出院後4週再進行一次複查。

張旃解釋，造成這種狀況可能有兩方面原因，一是試劑盒的問題，即出院前的檢測結果為假陰性；更可能的原因則與病毒複製的週期有關，病人在好轉過程中，病毒載量下降，會出現間斷排毒的情況，因此可能造成間斷期陰性而排毒時陽性的結果。

有鑑於此，張旃表示，江蘇、浙江、上海和廣東目前實行的出院標準比現行官方「診療方案」的解除隔離標準更加嚴格。

上海市公共衛生臨床中心黨委書記盧洪洲指出，上海患者出院時，不僅要符合肺部滲出性病變明顯吸收、臨床症狀改善和咽拭子病毒核酸檢測陰性的標準，還要求出院患者的肛拭子（糞便）核酸檢測為陰性。

他表示，由於上海的出院標準較「診療方案」嚴格，截至目前為止，上海出院患者未出現一例核酸轉陽性。

(中時電子報)