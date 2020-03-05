海科館帶動偏鄉教育，攜手中研院領孩童學知識。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

海科館帶動偏鄉教育，攜手中研院領孩童學知識。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

海科館帶動偏鄉教育，攜手中研院領孩童學知識。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

海科館帶動偏鄉教育，攜手中研院領孩童學知識。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

國立海洋科技博物館為坐落在基隆八斗子的專業海洋科技博物館，館區對潮境的富裕及海洋生物的多元性多有著墨，而海科館近日與中央研究院生物多樣性研究中心攜手合作，並派館方研究人員與中研院博士到雲嘉地區的國中進行教學，帶領學子了解生物分類學與動手學習的樂趣，受到學校師生熱烈歡迎，並留下難忘的學習體驗，海科館指出，這項與中研院共同執行的計畫，以走出研究場域和博物館的教學，仍將持續進行，並走入偏鄉嘉惠更多的學子。

海科館教育人員王慎之表示，學生透過海科館典藏的多種貝殼標本，得以了解生物分類學的科學原理，而計畫中的課程包括展示有中研院與海科館典藏魚類浸液標本、鳥類剝製標本、植物蠟葉標本、透明染色標本、昆蟲乾燥標本以及骨骼標本等各種生物標本等，他指出，透過這些生物標本的展示，可以讓學生以零距離的認識博物館的典藏品，他強調「這也是活化博物館典藏品的一種方式」。

海科館長陳素芬則指出，透過生動的課程以及動手實作的方式，不僅成功地將基礎生物學的科普知識推廣至偏鄉與教育資源較缺乏的學校，在校園內也同時撒下基礎生物學的科教種子，也讓學生能夠親手接觸博物館典藏品，啟發學生的興趣，藉此達到縮減學生在基礎生物科學教育資源上城鄉差距的目的，進一步培育未來從事基礎生物學的人才，也同時讓偏鄉的孩子有機會親身感受博物館的學習機會。

(中時 )