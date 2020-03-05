新冠肺炎疫情嚴峻，嚴重衝擊桃園機場旅運數量，昨天旅客數首度跌破2萬人次，隨著旅客數銳減，連帶影響機場商家生意，例如桃機二航廈美食街44家店家，一天僅有60萬生意，連支應員工薪水都不夠，業者叫苦連天，針對政府紓困方案，桃園國際機場產業發展協會今提出暫緩繳納各項權利金、租金等、權利金基價及抽成、租金應予全額減免、疫情期間不納入合約營運期限等6大訴求，盼政府協助度過難關。

民進黨立委陳歐珀今舉行特殊傳染病肺炎影響紓困及振興措施座談會，桃園國際機場產業發展協會副理事長、昇恆昌副董事長吳秀光指出，免稅業者接受政府委託經營各大機場免稅品販售外，還要協助公共服務，尤其是防疫期間消毒清潔工作倍增，成本增加，但營運量受疫情影響幾乎快歸零，希望政府伸出援手幫忙。

桃園國際機場產業發展協會常務理事、義美吉盛總經理詹成吉說，疫情影響導致機場旅客雪崩式下滑，營收下跌剩不到2成，以美食街為例，44家店家一天生意只60萬元，支付500餘名員工薪水都不夠，甚至有不少店家退租，從來沒有遇過這樣的困境。

桃園國際機場產業發展協會提出紓困方案6大訴求，包括紓困方案定案實施前，暫緩繳納各項權利金、租金等費用；旅客運量對比去年同期不足6成（含）時，權利金基價及抽成、租金應予全額減免（紓困期間不計基價）；貸款利息減免、貸款年限延長；暫緩繳納去年營利事業所得稅，停徵去年度未分配盈餘稅；疫情影響期間因投資金額無法回收，應不納入合約營運期間內計算；離島免稅購物商店紓困辦法應比照國際機場紓困方案辦理。

針對緩繳權利金、租金等費用部分，民航局表示，這部分有納入行政院紓困振興特別預算內，待行政院核定；貸款利息免繳及延長年線部分，金管會表示，原有貸款部分比較難處理，須由目的事業主管機關交通部提出補貼措施，新貸款則是會有利息補貼跟貸款成數的保證。

至於契約內營運期間計算，桃機公司回應，ROT合約內有一條重大不可抗力因素規定，這部分可以談，一般商店也有爭議條款可以提出申請，證明相關減免措施無法彌補損失，這部分都可以個案提出再來協調處理。

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(中時 )