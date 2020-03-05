澳洲官方今日指出，1名確診新冠肺炎的男子曾在本月初搭乘長榮BR315航班，由台灣飛往布里斯本，長榮航空宣布，今日BR316布里斯本－台北航班取消，航班將空機飛渡返台並加強消毒。

長榮航空指出，依澳洲官方衛生單位公布，1名旅客搭乘長榮航空3月2日BR315航班由台北前往布里斯本，被確診為新冠肺炎確診病例。

長榮表示，每航班值勤後均會清潔與消毒，對於該航機會採深度清潔及加強消毒之方式處理。當班之空服員原規劃值勤今日BR316布里斯本－台北航班，該航班將空機飛渡返台，旅客全數轉搭其他航空公司，空服組員不安排勤務，並以加大隔離空間及全程配戴口罩之方式搭機返台。

與該名旅客接觸過的空、地勤員工，將配合疫情指揮中心之規範，進行相關檢疫或是隔離。長榮說明，會配合中央流行疫情指揮中心以及澳洲相關衛生單位，提供旅客名單與相關資料，以利後續追蹤管制；該名旅客搭機之相關細節，公司依《傳染病防治法》不便透露。

(中時 )