為了因應新冠肺炎疫情，原本宣告下半季全採關門打模式，如今基於球隊無須額外移動的考量，中華籃協5日宣布，將把3月13到15日例行賽從高雄巨蛋換到板樹體育館，3月27到29日與4月3到5日例行賽則從彰化換到板橋體育館進行，比較尷尬的是，確定高雄冠名贊助的九太科技，將沒辦法在自家主場打球。

如此一來，SBL下半季確定除了全都不開放觀眾進場，也都將在新北市的板橋體育館與板樹體育館兩地舉行，這樣的話可以免除各隊舟車勞頓之苦，也無須負擔外地比賽的住宿與交通費用，但對於本來就沒法進場觀看的球迷來說，並無太大影響。

就算沒有辦法進場看球，球迷仍可在ELEVEN頻道，或是麥卡貝網路電視收看比賽直播，只是原定4月中旬舉行的第17季季後賽，就必須要等到屆時新冠肺炎疫情是否受到控制，假如還是關門進行，籃協也只能接受毫無票房收入的無奈結局。

(中時 )