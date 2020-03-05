《金融》2月外匯存底金額為4796.8億美元，再創歷史新高 16:482020/03/05 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今公布2月外匯存底金額為4796.8億美元，再創歷史新高，主要係央行投資運用收益增加，月增5.49億美元。 2月底，外資持有國內股票和債券按當日市價計算，連同新台幣餘共計達4204億美元，約當外匯存底的88%。上述金額較上月減少，央行外匯局顏輝煌表示，主要受2月外資在台股賣超約1300億元台幣，台股下跌約1.72%，據金管會統計，2月外資匯出金額約38.93億美元。 (時報資訊) #央行 #2月 #外匯存底 #歷史新高 #顏輝煌 #外資匯出 也許您會感興趣 推薦閱讀 澳加利率決策 估按兵不動 04:092020/03/01 財經要聞 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 22:262020/03/01 財經 美日央行言論 外界揣測央行間聯手穩定市場信心 11:462020/03/02 財經 《日股》看好各國央行救市，日股反彈走高 12:332020/03/02 財經 群電2019營收、獲利同創歷史新高 14:332020/03/02 財經 《日股》看好全球央行齊降息，日經指數收漲0.95％ 16:142020/03/02 財經 美日英央行 喊降息救市 04:102020/03/03 財經要聞 聯合救市！G7有這個打算 投資人吃定心丸 23:492020/03/03 財經 預期Fed跟進 澳洲開降息第一槍 04:092020/03/04 焦點新聞 《金融》新台幣數位化？大勢所趨 10:342020/03/04 財經 財經熱門新聞 確診旅客搭上長榮 空機「隔離組員」回台 - 財經 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 阜杭豆漿不用排隊了！網友好康道相報 比等買口罩還快 - 財經 美股3天不崩了！老謝爆大戶撿搶台積內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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