央行今公布2月外匯存底金額為4796.8億美元，再創歷史新高，主要係央行投資運用收益增加，月增5.49億美元。

2月底，外資持有國內股票和債券按當日市價計算，連同新台幣餘共計達4204億美元，約當外匯存底的88%。上述金額較上月減少，央行外匯局顏輝煌表示，主要受2月外資在台股賣超約1300億元台幣，台股下跌約1.72%，據金管會統計，2月外資匯出金額約38.93億美元。

(時報資訊)