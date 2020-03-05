被動元件廠-奇力新(2456)及禾伸堂(3026)受到新冠肺炎疫情影響，2月合併營收均呈現月減，其中奇力新集團2月合併營收為9.62億元，月減23.41%，禾伸堂2月合併營收為8.24億元，月減23.78%，不過隨著大陸地區逐步復工，奇力新及禾伸堂積極提升產出，以因應客戶需求。

新冠肺炎疫情導致大陸地區延後復工，影響奇力新及禾伸堂的2月合併營收，其中奇力新2月合併營收為9.62億元，月減23.41%，年減3.54%，累計前2月集團合併營收為22.19億元，較去年同期衰退8.52%。

若就電感部分來看，奇力新、美磊及美桀3家公司前2月合併營收年衰退3.7%，主要是因新冠病毒疫情導致客戶端出貨天數減少及未復工拉貨動能不足，尤其是位於重災區的客戶影響最為嚴重，不過，隨著大陸政府逐步開放復工，各廠區產能稼動率相繼提升，在防疫準備及照顧員工健康的前提下，全力拉升產能以因應客戶復工後的遞延需求。

在晶片電阻方面，受疫情遞延出貨影響，旺詮前2月合併營收年減16%，不過，延續年前電阻需求出貨緊張，且競爭業者產能復工緩慢，旺詮馬來西亞廠相較競業更具風險分散優勢，旺詮2月接單力道依然不弱，交貨依然吃緊，為因應電阻市場供需狀況，已對大中華區EMS及經銷客戶進行價格調漲。

飛磁亦受疫情影響，大中華區客戶復工狀況不如預期，拉貨動能相對減弱；不過，歐洲及美國客戶在長期經營下需求不減，波蘭廠區亦因位於中國區外受惠歐洲客戶的轉單效應，因應後續市場變化，對內將持續提升設備效率及降低成本，對外將深耕客戶與開發新客源，以提升業績成長。

禾伸堂2月合併營收約8.24億元，月減23.78%，年增4.89%，累計前2月合併營收約19.05億元，較去年同月增加0.89%。

禾伸堂表示，受到新冠肺炎疫情影響，2月營收較1月減少，但近期被動元件客戶訂單需求快速增加，庫存水位持續下降，將積極提升工廠產出，全力支援客戶需求。

(時報資訊)