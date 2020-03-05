對於立法院長游錫堃抱怨遭到恐嚇，警方不但未關心，且巡邏箱都是空的，警方則喊冤說嫌犯不但已經找到人，且巡邏至少超過700次。台北市議員王鴻薇酸游大院長，「真是不能得罪方丈大人」、「沒見過這樣高調耍官威」！要求游錫堃向警方道歉。

游錫堃4日在臉書發文抱怨稱，他在今年2月中旬遭一名人士發出一封恐嚇信，報案迄今半個月，仍未有警察關心，連巡邏箱都是空的，令人憂心。

台北市警方獲悉後則回覆，目前早已改成以掃描QR碼電子巡簽的方式取代巡邏箱了，且自游錫堃當選立法院長當天起，警方至少派3個單位進行「複式巡簽」，到4日為止，至少巡邏超過700次以上。

警政署也表示，該案在游報案當天，已立刻循線約談到88歲的犯嫌並送辦，也第一時間向代表報案的游幕僚回報，請其轉告，不解游院長為何至今不知情？害他們「揹黑鍋」相當打擊警方士氣。

國民黨台北市議員王鴻薇則認為，她也曾經接到殺全家的恐嚇信，所以完全能體會游錫堃及其家人的憤怒及恐懼。但是警方已然儘快破案，並向游錫堃辦公室報告，冤枉了基層員警，那麼一句道歉，這是該還人家的公道吧！

王鴻薇最後還不忘酸游大院長，「真是不能得罪方丈大人」、「沒見過這樣高調耍官威」！

(中時電子報)