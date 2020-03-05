美妝巨頭萊雅（L'Oreal）看好新冠肺炎疫情後大陸市場有強勁反彈，萊雅中國總裁兼CEO傅博瑞指出，目前在大陸多地辦事處與蘇州工廠已復工，並看好疫情過後市場有一波強勁反彈。

澎湃新聞報導，萊雅中國今（5日）舉辦發展戰略年度溝通會，並且應對疫情首次在線上舉辦。

傅博瑞5日對於公司銷售也指出，目前線下人流減少的確對業務有短期影響，不過線上客流與銷售量相當可觀，且看好在疫情之後，市場會重振旗鼓，迎來比之前更強勁的反彈。

傅博瑞稱，目前萊雅中國位於上海的總部、各區域辦公室、蘇州的工廠和分銷中心，都已於2月10起分批復工，惟湖北省的辦公室按照政府的統一規定還未復工。

2019年萊雅中國銷售額實現35％的高速增長，創下15年最快增速，大陸市場帶動下，亞太區也成為萊雅集團排名首位的市場。而傅博瑞也在2019年6月成為萊雅進入中國以來第4位CEO。

傅博瑞也表示，未來要引導如男性、銀髮等消費者進入市場，並拓展數位、科技的新消費通路來作為增長的主要引擎。同時要利用科技來提高消費者的體驗。

(工商 )