哥本哈根基礎建設基金（CIP）今（5日）召開記者會宣布彰芳與西島離岸風場專案融資近新台幣900億元正式到位，CIP指出，這次融資計畫是由中國信託商業銀行擔任共同財務顧問及領銜主辦，是台灣首件由本土銀行及本土壽險資金直接投資入股並參與融資。

CIP台灣區開發長許乃文則指出，彰芳西島風場的訂單催生了本土水下基礎、離岸風機與大型海工產業鏈，但僅憑彰芳西島與中能風場900MW的容量，不足以讓本土產業練兵，對於接下來要推動的離岸風電第三階段區塊開發，CIP呼籲故CIP呼籲政府，於第三階段區塊開發需維持現階段本土化的眾項目，並增加融資國產化、保險國產化、以致投資國產化等三塊，才能讓離岸風電國產化走的更踏實。

25家國內外金融機構聯貸，包含6 家本土銀行，台灣人壽與全球人壽2家本土壽險公司入股投資，國內金融機構融資占比總計超過30%，創台灣史上單一專案融資案最大本土參貸金額。25家金融機構分別為中國信託商業銀行、台北富邦銀行、玉山商業銀行、凱基商業銀行、安泰商業銀行、星展（台灣）商業銀行、滙豐銀行、新加坡星展銀行、新加坡華僑銀行OCBCBank、瑞穗銀行、三菱日聯銀行、三井住友銀行、韓國產業銀行、法國農業信貸銀行Credit Agricole、法國外貿銀行Natixis、法國興業銀行Societe Generale、德意志銀行Deutsche Bank、德國復興信貸銀行KfW、渣打銀行Standard Chartered、西班牙桑坦德銀行Banco Santander、摩根大通JPMorgan、台灣人壽、全球人壽，以及CIP旗下CIII基金。

另外23 家保險公司分別為：富邦產物、國泰世紀產物、新光產物、明台產物、新安東京海上產物、泰安產物、臺灣產物、華南產物、旺旺友聯產物、和泰產物、瑞士再保險Swiss Re、丹麥Codan、CanopiusInsurance、AXISRe、NHC Insurance、東京海上控股TokioMarine、Chaucer、Gard、C.V. Starr、太平再保險有限公司、HDI、以及慕尼黑再保險公司MunichRe。

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