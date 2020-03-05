經濟部今（5日）指出，特別條例相關預算，是根據特別條例所授權訂定的辦法來編列，而辦法則已報行政院審查中。因疫情發展有其急迫性，所以同步進行。預算書未能完全說明之處，待後續辦法公告後，內容將更為明確。

經濟部表示，經部所提的200.76億元特別預算，是根據經濟部已經擬定的《經濟部受嚴重特殊傳染性肺炎影響產業及事業之紓困振興辦法》來編列，委員認為預算中名詞認定不夠明確、應訂辦法等質疑，目前辦法已經送行政院審查，核定之後就會公告。

至於受影響的產業，經濟部說，各行各業所受衝擊型態及程度不一，會隨疫情持續變化。此時窮舉所有受衝擊產業易有疏漏，因此要建立共通性解決方案。有立委希望正向表列紓困產業，但比對過去SARS疫情，本次受衝擊的產業範圍更廣，且全球疫情持續變化，目前未受影響產業也可能遭受波及，實務上，若要窮舉所有受衝擊產業，容易有所遺漏。

而在紓困振興方面，經濟部說，這些措施是由原有預算基礎上再擴充，非常時期必須加碼，並不是重複及預算浮濫經濟部的紓困振興措施，是在原有預算基礎下強化充實。例如，過去補助零售餐飲業要多使用「外送及電商平台」，現在因為疫情關係，要維持生意更需要這項補助，因此要加碼擴充。

經濟部也強調，目前編列200.76億元特別預算當中，有100億元是用於捐助中小企業信用保證基金的專款，幫助受衝擊各行各業對於既有貸款展延、借貸營運資金、融資振興貸款等提供信用保證，並非全數皆為經濟部使用。剩餘的100.76億元中，包括製造業及服務業資金協助34.46億元，主要是新舊貸款的利息補貼，以及振興措施66.3億元，包含製造業所需研發補助、在職充電、市場拓銷等措施，約25.3億元；服務業（含商圈、夜市、市場、零售、餐飲、會展）所需數位轉型、人才培訓、環境優化、大型展銷活動及振興抵用券等，約41億元。

(工商 )