網路節目《漂亮小姐姐》主持人微笑丹尼回到母校新竹清華大學，透過學弟妹的打聽，找到了大二音樂系的漂亮女生張莉瑛。在校的同學大大激推，讚她長相神似韓劇《愛的迫降》女二「徐丹」徐智慧，可見氣質非同常人。

張莉瑛自認功課不太好，之所以能幸運的能考上清大全靠術科鋼琴及聲樂。主持人請她現場清唱一段，專業程度媲美歌劇院，張莉瑛也透露自己因為長期演唱聲樂的關係，所以根本不會唱流行歌。丹尼不死心地請她演唱〈兩隻老虎〉，只見她一本正經的扯開嗓門飆高音演唱，笑歪現場所有工作人員，主持人聽完也吐槽，「兒歌不能這樣唱，小孩聽了會哭喔！」

張莉瑛希望未來男友也會騎馬。（圖／風雅國際娛樂提供）

除了音樂的天分外，張莉瑛也是一位馬術愛好者，平時最大的愛好就是前往馬術社騎馬。她表示長期與馬相處，可以從馬的耳朵辨別牠們的心情，她也大方透露「騎馬可以練翹臀」的小秘密，喊話想要有好身材的女生應該多騎馬。然而現在還是母胎單身的她也希望未來的男朋友會騎馬，這樣2個人就能一起騎馬約會。

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(中時電子報)