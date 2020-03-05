台北市信義區昨(4日)凌晨發生一起外籍男子墜樓事件，經警方調查，發現他是本周一出現在信義街口臉部戴著口罩裸奔的32歲加拿大籍男子，隔日深夜加籍男子深夜又闖進基隆路某大樓，從住宅頂樓墜落至1樓，送醫不治，目前正試圖透過加拿大經貿辦事處聯絡家人處理後事。

昨(4日)凌晨，加籍男子跑到基隆路某大樓，搭電梯至該樓最高處，過沒多久就墜落至一樓，當警消人員到場時，全身多處骨折，地上血跡斑斑，已無生命跡象，最後還是送醫不治。

警方到場採證後，也在身上找到精神科藥物，事後調查發現，他是本周一在信義區裸奔的男子，而該男子為何墜樓？還有待警方與家人聯繫釐清真相。

根據指出，這名男子本周一上午在信義路、基隆路口時，竟脫掉全身衣服、裸體，雙手遮住下體走在街上，在光天化日之下裸體，引起了旁人側目。

轄區派出所派人到場，先找回他脫在路旁的衣服讓他穿上，警察詢問後，加籍男子說不清楚為何裸體走在街上的原因，最後依社會秩序維護法裁處，將他送往醫院觀察，也通知加拿大經貿辦事處來協助處理。不料事隔僅3天，就發生墜樓的意外。

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(中時電子報)