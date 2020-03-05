新竹地檢署因應嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例公布施行，5日由檢察長王文德召開防疫處理小組協調聯繫會議，與新竹縣市衛警調單位商討擬定執行計畫，獲致即時查詢健保雲端紀錄等具體結論，讓防疫零時差。

法務部法醫研究所對新冠肺炎疫情訂定「法醫相驗採檢通報及處理流程」 的採檢標準，新竹地檢署為超前部署，協調警方在報驗前，可持地檢署公函及往生者健保卡，至衛生所及公 立醫院，查詢雲端就醫史及旅遊史，讓第一線的警察能預先做好防範，並詢問家屬填寫相驗案件表，以準確評估是否符合採檢標準。

同時，法務部在2月20日「研商嚴重及特殊傳染性肺炎防疫期間具中港澳地區旅遊史之入境通緝犯歸案方式會議紀錄」之人犯，檢察長可事先授權檢察官，在通緝書或拘票上改定「應解送之處所」，再以通訊軟體方式隔地訊問，並雙邊全程錄音錄影。

在傳喚當事人到庭部分，傳票上註記「如為應居家檢疫（或居家隔離）者，請電話通知書記官，切勿到庭」，若經量測體溫有疑慮者，檢察官或檢察事務官應決定是否取消庭期或改期，若仍決定開庭，得移至地檢署地下一樓的防疫偵查庭開庭。

檢察長王文德對新竹縣衛生局對違反居家檢疫規定的林東京，開罰100萬元的行政裁罰案，徵詢衛生局法制科及行政執行署新竹分署主任執行官意見後，取得共識，對違反防疫措施的行政裁罰案件，應於期限前盡量催繳，期限一旦屆至不再另定期間催繳，並儘速移送行政執行署新竹分署，強力執行。

王文德指出，所有與會機關都是命運共同體，本計畫不僅在維護檢方值勤同仁的健康，更顧及第一線警察的權益，檢方將持續加強防疫，對涉及刑責的案件，持續嚴懲速辦，以維護公益，安定民心。

(中時 )