阿嬤們用愛心製作布口罩套。加入守護鄉親健康的行列。（李金生攝）

老人家們搬出骨董級縫紉機，用五顏六色花布裁縫出「阿嬤級」的口罩。（李金生攝）

謝靜琪（右）應邀指導阿嬤們做布口罩套，希望能與有需要的鄉親分享。（李金生攝）

謝靜琪（右）應邀指導阿嬤們做布口罩套，一針一線都有著溫馨關懷。（李金生攝）

阿嬤們用愛心製作布口罩套。加入守護鄉親健康的行列。（李金生攝）

新冠肺炎疫情持續發燒，金門古寧頭社區發展協會關懷據點今（5）日特別安排阿嬤學作布製「口罩套」，老人家們搬出骨董級縫紉機，用五顏六色花布裁縫出「阿嬤級」的口罩，讓這場抗疫日常多了幾分溫度和創意。

古寧頭社區關懷據點將「口罩套」手作拼布課程，納入原本專為長者設計的健康活動中，吸引30餘位老人報名參加。有人將家中祖傳的縫紉機搬到課堂，開心展現純熟的針線工夫，連嫁到金門30幾年的新住民也興高采烈當起助手，現場洋溢一家人的溫馨氣氛。

阿嬤們都說，早年生活條件差，樣樣都得自己來，縫製口罩一點都不困難，「只是現在老花眼，穿針引線不夠快，呵呵呵！」但在目前口罩難買的時候，能縫幾個給家人上班、上學用，「感覺自己老人嘛係一個寶!」，心情真的很不錯。

負責指導的謝靜琪說，自己因為捨不得雙親為了回醫院複診，每星期都要拿健保卡去排隊買口罩，且每次所戴的口罩只使用短短半小時不到，老人家又捨不得丟掉，一直重複使用，反而增加感染的風險，才動手縫製可替換的口罩套，也希望能與有需要的鄉親分享。

謝靜琪說，她針對一般開放式口罩套易遭灰塵及細菌侵入的缺點，自行設計封閉式版型，並增加內層口、鼻的舒適度，等這一波疫情結束後，還可以留著日常防塵、防汙之用。

古寧頭社區發展協會理事長李金鎗指出，後續將視阿公、阿嬤們學習的狀況，繼續辦理「口罩套Diy」課程，倘若阿公、阿嬤有意願，也會多做一點，分送給學生及社區有需要的鄉親，共同守護大家的健康。

(中時 )