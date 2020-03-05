高雄市長韓國瑜今天傳出，已通令各局處準備業務簡報「惡補市政」，消息一出，時代力量高雄市議員黃捷就痛批，「已經當了市長快一年半，快被當掉的時候才選擇惡補」，要局處一對一家教抱佛腳，這實在太荒謬了！」。

韓國瑜近日通知市屬各局處，要向市長做業務報告，含近期推動的重要業務和人員編制、預算動支等情況做匯報，對高雄未來發展更加穩定。

但黃捷對此卻很有意見，今5日在臉書發文痛批，她只覺得啼笑皆非。已經當了市長快一年半，快被當掉的時候才選擇惡補，而這也間接說明了，上會期之所以搞出抽籤質詢，甚至請假，不進議會報告預算案，是因為上次沒有「惡補」，所以才直接缺考，躲避議會質詢。

黃捷先是解釋，身為一市之長，定期跟各局處進行業務簡報，應該是再稀鬆平常不過的事。但會有這種「惡補市政學分」的行動，甚至還成為新聞，代表這個市長，已經把「不懂市政」的這個形象，深深烙印在市民心中。不過，強摘的果不甜，強求的緣不圓，勉強惡補的市政，就算可以應付總質詢，考完試也通通都忘光了。與其讓各局處勞師動眾，只為應付市長一個人的考試，不如放手，讓都是專家出身的各局處首長好好發揮，才是市民之福。

她強調，高雄市民已經給了市長一年多的時間補考，「現在還要再惡補才能考試，表示這個市長平常根本無心在工作，也沒有把市政放在心上」。

黃捷再次呼籲市長，「真正的勇敢是拿得起、放得下，高雄不要這種曾經不及格、補考卻多次缺考，等到要被當掉時才願意惡補的市長，市民早就死當你了，還是知所進退，自己辭職下台，把高雄還給高雄市民吧！」。

(中時電子報)