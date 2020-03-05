時序入春，台灣各地櫻花也已綻放，桃紅、粉紅很浪漫。用舌尖品春天，有餐廳業者推出「櫻花紅寶石巧克力舒芙蕾」，花朵造型＋鬆軟口感，顏質美味兼具；「花園豹紋厚鬆餅」有薔薇糖霜與莓果乾點綴；「花香草莓拿鐵」聞得到玫瑰香，還有鮮甜草莓入味，在餐桌上也能感受到春神降臨！

猿田彥珈琲｜花香草莓拿鐵。（誠品提供）

春暖花開春神到，誠品生活在櫻花盛開的季節，邀你用味蕾賞櫻：誠品生活南西以奇蹟的舒芙蕾鬆餅聞名的FLIPPER'S，3/12起推櫻花季限定「櫻花紅寶石巧克力舒芙蕾」，特製櫻花莓果醬搭配綿密麻糬冰淇淋，迷你尺寸舒芙蕾呈現花朵綻放形狀，美到捨不得吃。

Engolili 英格莉莉｜花園豹紋厚鬆餅。（誠品提供）

還有以櫻花莓果醬製成的「櫻花草莓氣泡飲」，氣泡口感讓你享受清爽的甜蜜滋味；網美系夢幻餐廳Engolili英格莉莉也推「花園豹紋厚鬆餅」，厚實華麗的豹紋鬆餅佐以英倫薔薇糖霜與莓果乾點綴，宛如花季在餐桌上綻放；由日籍專業咖啡師駐店的猿田彥珈琲也推春日限定「花香草莓拿鐵」，融合天然大馬士革玫瑰、薰衣草、接骨木花、槿花獨家特製而成春日花香醬料，加上手工熬煮草莓調和的風味拿鐵，豐富韻味讓春天氣息在嘴裡纏繞。

Grace Gift｜迪士尼櫻花奇奇蒂蒂收納手提袋。（誠品提供）

春天來了，也不妨多閱讀好書！暢銷作家「小生」《對愛入座》傳授脫單必勝招數以及戀愛獨家祕訣、YouTuber「SKimmy」'《你的網路閨蜜SKimmy的戀愛撩心術》教你如何看穿對方心思。「粉嫩紅櫻花系列」有迪士尼小鹿斑比與奇奇蒂蒂等可愛包款、「粉櫻芬飛淡香精」，依續散發梨花、橙花及小蒼蘭等香調，並調和清新櫻花味等！用好心情、快樂閱讀、美味料理粉嫩春天。

(中時電子報)