靠邊走藝術空間今年2月份開春之際，邀請了近50位臺、日藝術家及藝人以＜鼠＞為主題，進行了一跨界創作。名為「Taiwan x Japan Collaboration Show」的展覽，當中微風女神之一的藝人郭源元也參與展出，甚至成為這次展覽中第一幅售出的畫作，讓她十分開心。

郭源元。（圖／微風國際提供）

郭源元除了藝人身分外，因隨手將插畫放在IG限時動態上，而意外的成為了斜槓插畫創作者。去年推出個人繪本的她並開始挑戰各藝術創作及展演的機會，今年首次曝光展出的作品「蓬鬆圓滿」也將三毛及小怪物融入在其中，意指鼠年除了圓圓滿滿，更祝福所愛的家人、朋友及夥伴們，都能因團結互助而更加飽滿。

值得一題的是源元的作品在此次展出中是第一幅售出的畫作，抱著平常心的她認為能有人喜歡她的作品就很滿足了，以後會再做更多的創作嘗試，並透露現在也在與其他藝術平台繪製公仔作品，請大家期待。

(中時電子報)