縣府水利處長楊明鐃5日說明苗栗市田寮排水系統分洪工程計畫，將施作全長1614公尺的地下箱涵，減少淹水面積（何冠嫻攝）

苗栗市田寮圳排水常因大雨造成倒灌、溢淹之虞，苗栗縣政府爭取補助辦理「苗栗市田寮排水系統分洪工程」，5日動土開工，預計2022年8月完工，期望可大幅減少淹水面積。

縣府水利處長楊明鐃表示，田寮圳是苗栗市的盲腸，田寮排水以東區域，因地勢關係低於田寮排水洪水位，因此每逢大雨，田寮排水水位高漲時，常造成嚴重淹水。

田寮圳水路長約2.6公里，流經苗栗市13個里，縣府向水利署爭取補助，進行「苗栗市田寮排水系統分洪工程」，搭配施工中的「聯大路周圍排水改善工程」與「田寮圳水質現地處理設施工程」，藉以改善水質並消除淹水危害，維護居民生命財產安全。

5日苗栗縣長徐耀昌、立法委員徐志榮、經濟部水利署第二河川局局長楊人傑、縣議員湯維岳、孫素娥、鄭碧玉、江村貴、余文忠、楊明燁、許櫻萍、徐筱菁、苗栗市長邱鎮軍、苗栗農工校長謝世宗等人，為工程焚香祝禱，持鏟動土。

楊明鐃說明，田寮排水系統分洪治理工程第一期獲前瞻2.37億元補助，將從復興路2段與僑育北街路口起，往北沿玉維路左轉至後龍溪，施作全長1614公尺的地下箱涵，沿線4條截流溝共1167公尺，預計2022年8月完工，可望減少2.79平方公里淹水面積，保護13個村里約3萬2873人。

水利處表示，施工期間將實施道路封閉，造成不便請見諒，也請民眾配合相關導引及交通措施通行。

(中時 )