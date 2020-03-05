提供學生多功能且完善的學習環境，台中家商獲教育部補助，打造一座兼具攝影、錄音及直播功能的攝影棚，經學生票選命名為「夢想星棚」。校方強調，未來除供多元選修課程學生作為成果發表舞台，也盼藉由跨校選修等方式達到資源共享、校際合作。

拿著自製的教具、台中家商幼保科學生在「夢想星棚」錄製教學影帶，服裝設計科的學生則將此當作伸展台、上演走秀演出。商管群科中心組長許敏政指出，藉由攝影棚建置多元創新的線上教學及遠距教學場域，希望達到翻轉教育的目的，培育更多專業人才。

提到「夢想星棚」對教學的幫助，流行服飾科主任廖慈純認為，教師們可透過影片的錄製與轉播等方式、融入子母畫面，更具體呈現服裝主題概念、色彩或材質等；幼兒保育科主任蔡子瑜則說，線上課程的教學可幫助學生們不斷修正教具的製作，以達到實用性與趣味性。

校方強調，此攝影棚提供的學習面向涵蓋多個跨領域課程，幫助教學變得更有趣，未來更盼透過跨校選修、臉書直播等方式，讓更多學生能體驗。

(中時 )