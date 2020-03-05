南韓政府5日召開臨時國務會議，敲定確保口罩穩定供應的方案，也就是藥局、郵局和農協超市等定點銷售處的口罩供應量將翻一番，下週開始購買口罩時需出示身份證，每人每週只能購買2個。

韓聯社報導，南韓政府當天修訂口罩緊急供應調整措施，將全國產量中官方義務供應佔比從當前的50%提升至80%，並全面禁止口罩出口；同時擴大口罩產量，今後一個月內將口罩日產量從1000萬個擴至1400萬個。由此，藥局、郵局和農協超市每日供應的口罩數量有望從當前的500萬個提升至1120萬個。

為了防止藥局、郵局和農協超市發生重複購買行為，政府將構建身份確認體系，由銷售點確認購買者的身份證和購買記錄，每人每週限購2個。

下週開始，口罩還將按出生年度實施限購制，以出生年份尾數為準，週一限尾數為1和6者購買，週二限2和7，週三3和8，週四4和9，週五限尾數為5和0者購買，週末不限。原則上要求本人持身份證或護照等有效證件親自購買，不允許他人代買。

(中時 )